Vela: 52 Series, Azzurra cerca conferme

ROMA, 23 AGO - Azzurra lancia la sfida a 10 Tp52 per il titolo iridato 2019 a Palma di Maiorca. Il Rolex Tp52 World Championship fa base a Puerto Portals dove, da domenica fino al 29, si disputeranno le regate del circuito. La 52 Super Series si concluderà a Porto Cervo, con la tappa finale (23-28 settembre). Particolare attenzione oggi è stata rivolta a Guillermo Parada, lo skipper di Azzurra, perché la barca armata dalla famiglia Roemmers è al comando della classifica provvisoria del campionato 52 Super Series, con un margine di 8 punti su Quantum e Platoon. Parada ha sottolineato come l'obiettivo primario sia solo la vittoria nel circuito, non nelle singole tappe. Azzurra è comunque arrivata a un soffio dal successo di tappa, mancata per un solo punto, sia a Cadice che a Cascais. "Siamo ben preparati e determinati per vincere a Puerto Portals - ha specificato Parada - consideriamo la vittoria come un bonus, personalmente preferisco l'attuale posizione in classifica rispetto a chi ha vinto una tappa, ma ci sta dietro".