Milan: Biglia in dubbio per Udine

MILANO, 23 AGO - Lucas Biglia nell'allenamento di questa mattina ha accusato un infortunio - ancora da valutare - all'adduttore della coscia sinistra, l'argentino del Milan è quindi a forte rischio per la trasferta di Udine di domenica. Al suo posto Giampaolo dovrebbe schierare Paquetà, spostando Calhanoglu in cabina di regia, come già sperimentato in amichevole contro il Cesena.