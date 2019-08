Nicchi, presto pure da noi una Frappart

FIRENZE, 23 AGO - "Quando una Stephanie Frappart anche in Serie A? Il movimento arbitrale femminile e' in crescita pure da noi, mi auguro che avvenga fra due o tre anni". Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi a margine della cerimonia di inizio campionato oggi a Coverciano. "Gia' adesso arbitrano in Italia più di 1600 donne - ha continuato Nicchi - per la prima volta ce ne sono 16 in Can D e una in Can C, Marotta della sezione di Saprei. L'obiettivo è vedere entro 2-3 anni una dona arbitro nei nostri massimi campionati".