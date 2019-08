Gravina, campionato mai così avvincente

FIRENZE, 23 AGO - "Mai come quest'anno sarà un campionato avvincente, tanti club si stanno attrezzando per fare bene e il ritorno di allenatori come Conte e Sarri e l'arrivo di giocatori come Ribery e De Light rappresentano uno bellissimo sport per il calcio italiano". Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina commentando la Serie A ormai ai nastri di partenza. "Non sta a me dire chi è la squadra favorita - ha continuato Gravina a Coverciano per il saluto agli arbitri - L'arrivo di giocatori importanti dimostra che il calcio italiano sta acquisendo di nuovo credibilità. Dobbiamo tutti adoperarci ad apprezzare e difendere questo bene prezioso che è il nostro calcio". Lo stesso presidente federale ha poi ribadito l'impegno sulla riforma dei campionati e sulla sostenibilità economica dei club e evidenziato l'importanza sempre maggiore del calcio femminile come dimostra anche il fresco rinnovo contrattuale fino al 2021 del ct Milena Bertolini protagonista di un grande Mondiale in Francia.