Juve: Nedved,Campions obiettivo concreto

TORINO, 23 AGO - Per la Juventus "la Champions è un obiettivo concreto. Non la chiamerei ossessione, non è il termine giusto. Non si deve mollare niente, la Champions è un obiettivo concreto, come lo sono il campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana". Lo ha detto il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, nella conferenza stampa della vigilia della prima di campionato, 'sostituendo' l'allenatore Sarri, a riposo per la polmonite. "Abbiamo la certezza di avere una delle squadre più forti d'Europa", ha aggiunto.