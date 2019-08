Bologna: Mihajlovic, non in panchina

BOLOGNA, 23 AGO - Sarà direttore d'orchestra a distanza. Ma a Verona, per la prima, ci sarà comunque: probabilmente anche sulla distinta della partita. Nel corso dell'estate, il Bologna ha sempre scritto il nome e il cognome di Sinisa Mihajlovic alla voce allenatore, nonostante il tecnico sia costretto in ospedale, in seguito alle cure che sta seguendo dopo la diagnosi di leucemia. Solo Pisa, in Coppa Italia, ha fatto eccezione, con il vice Tanjga al suo posto: ma solo perché l'allenatore serbo doveva scontare una vecchia squalifica. Domenica, all'esordio in campionato sul campo del Verona, il Bologna tornerà a indicare Mihajlovic alla voce allenatore, nella distinta che l'Hellas distribuirà. In panchina saranno comunque Tanjga e il collaboratore De Leo a dirigere le operazioni.