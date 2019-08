Juve: Nedved, non è anno di transizione

TORINO, 23 AGO - La Juventus "ha cambiato tanto: l'allenatore, lo staff tecnico, lo staff medico, ma non è un momento di transizione. Vogliamo vincere anche quest'anno". Così il vicepresidente dei bianconeri, Pavel Nevded, che, nella conferenza stampa della vigilia del campionato, ha 'sostituito' Sarri, a riposo per curare la polmonite. "Abbiamo fatto cambiamenti importanti, sappiamo che ci saranno difficoltà perché assimilare un nuovo gioco non è semplice ma la squadra sta lavorando molto bene", aggiunge