Strinic verso la risoluzione col Milan

MILANO, 23 AGO - Ivan Strinic sta trattando la risoluzione del contratto con il Milan. Il terzino croato, vicecampione del mondo 2018, nei 14 mesi in rossonero non è mai sceso in campo in una partita ufficiale, complice un problema al cuore scoperto la scorsa estate che lo ha tenuto fermo diversi mesi. Strinic, già allenato da Giampaolo alla Sampdoria, era stato utilizzato con il contagocce anche nelle prime amichevoli stagionali. In uscita c'è anche Laxalt, chiamato ad accettare una decurtazione dell'ingaggio per andare all'Atalanta; Kessie piace al Monaco ma, fonti qualificate all'interno del Milan, garantiscono che la trattativa è ancora lontana dal decollare: il Milan dovrebbe prima trovare il sostituto dell'ivoriano che, per altro, ha chiesto un ingaggio molto alto al club del Principato. Stamattina, intanto, il presidente Paolo Scaroni e l'ad Ivan Gazidis sono stati a Milanello e hanno formulato gli "auguri" a Marco Giampaolo e alla squadra in vista dell'inizio della stagione.