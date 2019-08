Snai:Juve subito ok,'2' a Parma è a 1,30

ROMA, 23 AGO - Parma e Juventus saranno le prime squadre a scendere in campo in Serie A: per Snai il debutto dei bianconeri si apre con l'1,30, offerto per il '2'. Il pari paga 5,25, l'1 a 10. Nelle scommesse sui marcatori il punto di riferimento è Ronaldo, primo a 1,75; Dybala e Higuain si candidano a 2,25. Dalla parte opposta Gervinho è a 4,00. Debutto in trasferta anche per il Napoli, primo avversario della Juve per lo scudetto (a 5,50 contro l'1,50 bianconero). Il blitz al Franchi si gioca 1,80, contro il 3,60 dell'X e il 4,75 viola. Ribery è nella lista dei marcatori: a quota 4,00, come Chiesa. Tendenza Over per l'incontro: una partita da almeno 3 gol complessivi è a 1,70, contro il 2,05 dell'Under. Il Goal vale 1,60. La vittoria dell'Inter a 1,23 contro il Lecce (14,00). La Roma è a 1,50 contro il Genoa, il nuovo Milan a 2,05 contro l'Udinese (3,75). Esordio insidioso per la Lazio, che è avanti a 2,15 in casa della Samp (3,45) e si attendono conferme anche dall'Atalanta, a 1,75 nella trasferta contro la Spal (5,00).