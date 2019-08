Montella: "Napoli è squadra di qualità"

ROMA, 23 AGO - "Il Napoli ha tantissima qualità e giocatori capaci di garantire un numero molto alto di gol. La Fiorentina domani dovrà stringere le proprie maglie difensive e non peccare mai di continuità, ma non solo: dovrà essere letale quando avanza. Dobbiamo avere una nostra identità e vincere. Sognare va bene, ma bisogna essere anche realisti". Così Vincenzo Montella, prima del confronto contro il Napoli a Firenze, che apre il campionato di viola e partenopei. "La nuova Serie A? Le squadre più forti sono sempre più forti, per il resto c'è stato un livellamento verso l'alto. Il Napoli? Può lottare sicuramente per lo scudetto: adesso ha pure Manolas e Lozano. L'Inter, grazie anche all'arrivo di Antonio Conte in panchina, è molto competitiva", conclude l'allenatore dei viola.