Montella: "Spero di far giocare Ribery"

ROMA, 23 AGO - "I dirigenti stanno lavorando benissimo, hanno portato giocatori come Pulgar e Badelj, ma la squadra è ancora in fase di costruzione. Il calendario non ci aiuta, questo però non può essere un alibi. Lavoriamo per dare un'identità alla squadra". Così Vincenzo Montella, nella prima conferenza stampa precampionato, alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Ribery? E' indietro, ma mi ha convinto subito. Ha voglia di essere competitivo e di darci una mano: lo convocherò e spero ci sia la possibilità di farlo giocare", aggiunge.