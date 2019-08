Torino, Cairo "problema non è mercato"

TORINO, 23 AGO - Il 2-3 di ieri sera con il Wolverhampton ha reso molto complicato il passaggio del Torino alla fase a gironi di Europa League, ma non ha azzerato le speranze granata: "Pensiamo a domenica, al Sassuolo - ha detto il presidente granata nella notte- poi penseremo al match di ritorno con l'idea di andare in Inghilterra per fare una grande partita. Il mercato? Non è quello il problema emerso col Wolverhampton, non ti risolve la partita: il calcio è fatto di automatismi, di intesa, serve tempo per capire il gioco di Mazzarri". Cairo ha smentito un accordo col Napoli per il ritorno di Verdi: "Non c'è nessun accordo, sennò Verdi sarebbe qui con noi". Il rischio, in caso di eliminazione dall'Europa League, è di assistere a qualche partenza eccellente: "l'obiettivo è di tenere i migliori. Però vedremo gli incastri di mercato degli ultimi giorni, valuteremo: voglio tenerli tutti ma devono essere felici di restare".