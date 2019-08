Koepka posa nudo, polemiche in Usa

ROMA, 23 AGO - Brooks Koepka posa nudo per la nuova edizione "Body Issue" di ESPN in uscita il 4 settembre e l'America si spacca in due. Da una parte i favorevoli all'iniziativa, dall'altra i critici che hanno fatto perdere le staffe al leader mondiale. "Sono bravi solo a sparare sentenze sui social - l'attacco - ma la verità è che nessuna di queste persone ha le palle per fare quello che ho fatto io". "Ho sempre voluto farlo - spiega ancora il re degli ultimi Major - e davvero non pensavo fosse così bello. In questi ultimi mesi (dove ha perso ventiquattro kg, ndr) ho raggiunto un livello di forma incredibile e ne sono entusiasta".