FedEx Cup, Koepka e Thomas in vetta

ROMA, 23 AGO - Ad Atlanta il Tour Championship, ultimo atto della FedEx Cup 2019 di golf, inizia col botto tra rimonte, conferme e sorprese. In Georgia (Usa) nel torneo che chiude la stagione del PGA Tour e si prepara a incoronare il campione della FedEx Cup -premiato con un montepremi da 15 mln di dollari- non è mancato lo spettacolo. Dopo il primo round della competizione sono 3 i leader: Justin Thomas -che partiva con un vantaggio di due colpi su Patrick Cantlay- con un totale di -10 è stato agganciato in vetta da Brooks Koepka (leader mondiale) e Xander Schauffele, protagonista del miglior score di giornata grazie a un parziale bogey free di 64 (-6) caratterizzato da sei birdie. Bell'avvio anche per Koepka (67, -3), mentre Thomas (70, par) ha sprecato tutto il bonus a disposizione ed è ora accerchiato dagli avversari. In corsa per il titolo anche Rory McIlory, quarto (-9 sul totale) e con il fiato sul collo dei leader. Il campione 2018 della FedEx Cup, Justin Rose, è 13/o (-4 sul totale) e sogna uno storico bis.