Rabiot, Juve favorita ma ogni match duro

TORINO, 22 AGO - "La Juventus è la squadra da battere, ma tutte le partite quest'anno saranno combattute. Sarà così anche a Parma". Si è già ambientato Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato in bianconero quest'estate, pezzo pregiato del mercato di Paratici. "Dovremo essere concentrati, ogni partita sarà una battaglia - ha raccontato ai microfoni di Sky Sport -, nel calcio può succedere di tutto". Probabile il suo esordio dal primo minuto dopo un pre-campionato giocato da protagonista: "Vero, ho giocato tanto e mi sono adattato bene alla squadra. Non so se sarò titolare al Tardini, ma spero di esserci: mi sento bene e sono in forma, non vedo l'ora di iniziare. E qui c'è un giocatore formidabile come Cristiano Ronaldo".