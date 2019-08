Moto: Lorenzo, Ducati? Parlo del futuro

ROMA, 22 AGO - "Sono qui per parlare del futuro". Jorge Lorenzo ha risposto così a chi gli ha chiesto delle voci su un suo riavvicinamento alla Ducati durante la convalescenza dopo la caduta di Assen. "Quello che posso dire è che come persona, dopo due brutte cadute, ho avuto dei dubbi sulla mia carriera, sulla mia vita - ha detto il pilota della Honda durante la conferenza stampa del Gp di Gran Bretagna della MotoGp -. Quando ho iniziato a recuperare, i dubbi sono spariti. Ho iniziato a credere di nuovo nella sfida di essere competitivo e vincere con la Honda, una sfida che mi dà entusiasmo, provare a vincere con tre moto diverse, qualcosa che nessuno finora è riuscito a fare. Per questo sono andato subito dal mio team alla Honda per rinnovare la mia fiducia in loro. Ho un contratto di due anni ed intendo rispettarlo. Perché non dovrei?".