Basket: Italia ritrova Datome-Gallinari

ROMA, 22 AGO - A otto giorni dall'inizio del mondiale in Cina, la nazionale di basket si appresta ad affrontare le ultime tre gare amichevoli. A Shenyang e Anshan, gli azzurri completeranno la preparazione sfidando domani la Serbia, domenica la Francia e lunedì la Nuova Zelanda, match per i quali il ct, Meo Sacchetti, potrà utilizzare per la prima volta Gigi Datome e Danilo Gallinari. Domani, invece, sarà indisponibile Amedeo Della Valle, fermato da una contrattura muscolare al collo, mentre resterà fuori per rotazione Giampaolo Ricci. Il capitano è rientrato in gruppo dopo l'operazione ad un ginocchio ed è pronto al suo esordio. Contro la Serbia, a disposizione anche Gallinari, che il 3 agosto scorso si era dovuto fermare per un'appendicectomia. "Finalmente possiamo inserire in squadra Datome e Gallinari, che saranno impegnati fin da subito in un test molto più che duro con una nazionale che non ha bisogno di presentazioni", ha sottolineato Sacchetti.