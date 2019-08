Sabelli, nessuno scipperà Giochi 2026

RIMINI, 22 AGO - "E' una polemica di apparato che allo sport interessa poco": l'Olimpiade Milano-Cortina "non ce la scipperà nessuno". Lo afferma il presidente e a.d. di Sport e Salute, Rocco Sabelli, l'azienda pubblica del ministero dell'Economia che ha in mano la gran parte della 'cassa' dello sport italiano. "D'altronde la legge" di costituzione della società "proprio all'articolo 1 garantisce l'autonomia del Coni in quelle che sono le sue competenze", aggiunge Sabelli sulle polemiche per i rilievi del Cio ai provvedimenti di riordino dello sport italiano.