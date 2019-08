Atalanta, vicino l'ingaggio di Laxalt

BERGAMO, 22 AGOSTO - C'è l'accordo tra l'Atalanta e l'esterno mancino uruguaiano Diego Laxalt. L'agente del giocatore ventiseienne, Ariel Krasouski, ha raggiunto l'intesa per 5 anni a 1,5 milioni nell'incontro di stamani al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede del club nerazzurro, con l'amministratore delegato Luca Percassi e il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori. Ora serve il perfezionamento della formula tra società con il Milan: il prestito sarebbe oneroso, a 1 milione, con diritto di riscatto a giugno 2020 pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni come il numero di presenze stagionali.