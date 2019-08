Champions: poker Olympiacos al Krasnodar

ROMA, 21 AGO - Gol e spettacolo nelle tre partite di andata dei play off di Champions League giocate questa sera. Il risultato che spicca è il 4-0 con cui l'Olympiacos Pireo ha strapazzato i russi del Krasnodar, ipotecando la qualificazione alla fase a gironi. Il poker dei greci è servito da Guerrero, due volte da Randjelovic e da Podence. A Zagabria Dinamo vittoriosa per 2-0 sul Rosenborg grazie a Petkovic ed Orsic. La Stella Rossa sfiora il colpo a Berna, ma lo Young Boys agguanta il 2-2 con il rigore di Hoarau, entrato poco prima, che regala il pari ai suoi, andati in vantaggio al 6' con Aassalè, ma poi raggiunti e superati dai biancorossi di Belgrado per le reti di Degenek e Garcia. Le sfide di ritorno sono in programma martedì 27 agosto.