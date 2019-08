Atalanta: ore decisive per Laxalt

BERGAMO, 21 AGO - Sarà domani la giornata decisiva per il passaggio di Diego Laxalt dal Milan all'Atalanta. Il procuratore dell'esterno sinistro uruguayano, Ariel Krasouski, è atteso entro la mattinata in sede, nel Centro Bortolotti a Zingonia, per incontrarsi con Luca Percassi e Giovanni Sartori, rispettivamente ad e responsabile dell'area tecnica dei nerazzurri. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (legate soprattutto alle presenze del 26enne).