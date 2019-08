Basket:Mesisna,James via? penso a futuro

ASSAGO (MILANO), 21 AGO - "Una scelta onnicomprensiva". E' la stringata risposta di Ettore Messina, coach dell'Ax Milano, sulla decisione di rinunciare in estate a Mike James e James Nunnally, i due giocatori cardine della passata stagione. "Non è stata una decisione - ammette Messina, in un incontro con i media al Forum di Assago - in discontinuità con il passato ma guardando al futuro. James e Nunnally sono due ottimi giocatori, sono sicuro che faranno molto bene dove sono andati e sicuramente ci faranno 40 punti se dovessero giocare contro di noi. Ma sono molto contento di avere all'Olimpia Rodriguez e Mack che avevo già cercato a Mosca prima che firmasse con Atlanta. Sono due giocatori che fanno al caso di quello di cui abbiamo bisogno, sono i due nuovi autisti del nostro autobus e, alternandosi o in campo assieme, dovranno portarci a destinazione". Messina ammette il rammarico per non essere riuscito a portare a Milano Melli e Datome: "hanno fatto scelte diverse, uno va nella Nba, l'altro era in parola con Obradovic".