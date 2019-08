Fiorentina: Ribery, fiducia al futuro

FIRENZE, 21 AGO - "Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e una tifoseria fantastica". E' il messaggio postato da Franck Ribery sul proprio profilo Instagram, durante il primo giorno a Firenze. "Ciao Fiorentina, un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare un nuovo contratto con un grande club in una splendida città", ha aggiunto l'ex stella del Bayern Monaco pronto, a 36 anni, a iniziare questa avventura con la maglia viola e nel calcio italiano. Ribery inizierà ad allenarsi con i nuovi compagni da domani in vista del debutto in campionato sabato al Franchi contro il Napoli del suo ex tecnico Ancelotti.