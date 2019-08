Euro 2020: l'Italia riparte dall'Armenia

ROMA, 21 AGO - Riparte da Bologna, e non come da tradizione dal centro tecnico di Coverciano, il cammino della nazionale di Roberto Mancini verso la fase finale dell'Europeo dell'anno prossimo. In programma un doppio impegno in trasferta: gli azzurri saranno di scena il 5 e l'8 settembre a Yerevan e Tampere, contro Armenia (ore 18 italiane) e Finlandia (ore 20,45), in una doppia eurosfida valida per il Gruppo J, che l'Italia guida con 12 punti, frutto di 4 vittorie in altrettante partite. La squadra si radunerà lunedì 2 settembre, a Bologna (scelta per motivi logistici, visto il raduno breve in Italia e i vincoli di decollo per un volo di lunga durata), per poi sostenere la prima seduta d'allenamento nel Centro sportivo Niccolò Galli a Casteldebole. La comitiva partirà da Bologna il 4 settembre alla volta di Yerevan, dove il giorno seguente affronterà l'Armenia. Il 7 settembre si svolgeranno le attività ufficiali della vigilia e domenica 8 gli azzurri se la vedranno contro la Finlandia.