Italdonne: Eurosfide,Bonansea-Lenzini ko

ROMA, 21 AGO - Reduce dai Mondiali in Francia, la Nazionale femminile di calcio apre la nuova stagione con un doppio impegno di qualificazione all'Europeo contro Israele e Georgia. Nelle eurosfide non ci saranno, tuttavia, la centrocampista Juve Barbara Bonansea e Martina Lenzini, difensore del Sassuolo, che erano state convocate dalla ct Milena Bertolini, ma risultano indisponibili. In sostituzione sono state chiamate Gloria Marinelli (Internazionale Milano) e Vanessa Panzeri (Juventus), entrambe alla prima convocazione. Salgono così a sei le novità rispetto al gruppo che ha preso parte alla kermesse mondiale. La squadra si radunerà domani a Coverciano: il programma prevede cinque allenamenti fino a sabato, con un test conclusivo domenica mattina. Nel tardo pomeriggio le azzurre si trasferiranno a Roma da dove, il giorno successivo alle 12, partiranno per Tel Aviv. Giovedì 29 allo stadio Ramat Gan il match d'esordio nelle qualificazioni contro Israele.