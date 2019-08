Juve favorita,Napoli e Inter non mollano

ROMA, 21 AGO - Sulla lavagna di Planetwin365 sono già presenti le quote su quale squadra potrebbe essere la regina della stagione 2019/2020. Il primo posto della Juve, per la nona volta consecutiva, è dato a 1.55 con Cristiano Ronaldo già quotato come capocannoniere a 2.60. Napoli e Inter tentano la scalata. La vittoria del campionato del Napoli è segnata 4.85; quella dell'Inter a 5.00. Distanti le altre: Milan a 45.00, Roma a 60.00, Lazio e Atalanta a 95.00. Interessante la proposta della "quota vincente Serie A senza Juventus" con il Napoli che si posiziona davanti ai nerazzurri a 1.80 contro 1.90. La quota per il posizionamento entro le prime 4 di Napoli e Inter, è data rispettivamente a 1.12 e 1.15. Testa a testa, secondo Planetwin365, fra Milan (2.15) e Roma (3.00). Distanziate di poco Lazio (4.10) e Atalanta (4.50). In fondo alla classifica di Planetwin365, Verona, Lecce e Brescia: la retrocessione è data a 1.30, 1.35 e 1.75. A rischio anche Spal (2.50) e Parma (3.50).