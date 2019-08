Europei volley: azzurre in partenza

ROMA, 21 AGO - La nazionale italiana femminile è pronta a partire per il Campionato Europeo 2019 che si svolgerà per la prima volta in quattro nazioni: Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia dal 23 agosto all'8 settembre. Le ragazze di Davide Mazzanti in serata s'imbarcheranno da Milano Malpensa alla volta di Varsavia per poi trasferirsi in pullman a Lodz, sede della Pool B dove l'Italia affronterà nella prima fase: Portogallo, Ucraina, Belgio, Slovenia e Polonia. Domani le azzurre dalle ore 12 alle 13.30 prenderanno confidenza con il palazzetto di gioco, l'Atlas Arena. L'impianto polacco evoca dolci ricordi per la nazionale italiana femminile, lì infatti nel 2009 le azzurre festeggiarono la seconda medaglia d'oro della propria storia ai Campionati Europei. Sempre domani alle ore 14.30 presso l'hotel delle squadre (Double Tree by Hilton Lodz) è in programma la tradizionale conferenza stampa a cui prenderanno parte anche il ct Davide Mazzanti e la capitana azzurra Cristina Chirichella.