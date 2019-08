Snai: Us Open,Djokovic l'uomo da battere

ROMA, 21 AGO - Ha conquistato quattro degli ultimi cinque Slam, compresa la memorabile vittoria a Wimbledon, poco più di un mese fa. Logico che sia Novak Djokovic il grande favorito per gli Us Open 2019, al via il 26 agosto. Il serbo campione uscente è saldamente la prima scelta degli analisti Snai: sul cemento di Flushing Meadows, il trionfo di 'Nole' è offerto a 2,20, in netto vantaggio sul primo rivale, Rafa Nadal, a 5,00. Qualche riserva anche per Roger Federer, a 8,00. Il capitolo sorprese si apre con Daniil Medvedev, il russo che va alla carica a 15, seguito dagli altri protagonisti della top ten del ranking Atp: Stefanos Tsitsipas (25) e Dominic Thiem (33). A 33 anche Nick Kyrgios, il primo degli azzurri è invece Matteo Berrettini a 150. Per il torneo femminile svetta Serena Williams a 6,00, in vantaggio su Simona Halep (8,00) e sulla campionessa uscente, Naomi Osaka, a 10 come l'australiana Ashleigh Barty. Menzione speciale per la 15enne Cori Gauff: per la statunitense, il colpo della vita pagherebbe 100 volte.