Vela: test olimpico, Tita-Banti d'oro

ROMA, 21 AGO - Un oro e un argento: è il bilancio degli azzurri nel test-event olimpico di vela a Enoshima (Giappone). Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) sono tornati al successo e, dopo una settimana sempre in testa alla classifica dei Nacra 17, si sono confermati i migliori; Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) è partito quarto in medal race degli RS:X, a pari punti con l'atleta che lo precedeva e alla fine ha ottenuto l'argento. "E' stata una settimana fantastica, iniziata bene e finita altrettanto - hanno detto Ruggero Tita e Caterina Banti - finalmente dopo un anno complicato siamo tornati vincenti". "E' stata una trasferta davvero positiva, per noi era una regata l'obiettivo per la stagione e abbiamo trovato le certezze del lavoro che stiamo svolgendo - spiega il presidente della Federvela, Francesco Ettorre - i ragazzi sono stati splendidi, tenendo o migliorando le posizioni, nonostante fosse una medal race complicata".