Ribery alla Fiorentina, è ufficiale

FIRENZE, 21 AGO - La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Franck Ribery. "Ribery è nostro", il messaggio diffuso dal club viola attraverso i propri canali. Il campione francese, svincolato dal Bayern Monaco dopo 12 anni di successi, classe '83, si lega alla Fiorentina per due stagioni a 4 milioni di euro annui più bonus legati al rendimento personale e della squadra. Il neo viola si è recato al centro sportivo dove ha incontrato Joe Barone, il braccio destro del presidente Commisso, il direttore sportivo Pradè, il tecnico Montella e tutti i suoi nuovi compagni di squadra. Dopo le visite mediche in programma in giornata, Ribery dovrebbe cominciare ad allenarsi con il gruppo da domani; in programma anche la presentazione alla stampa e dalle 20, sempre di domani saranno aperti i cancelli dello stadio Franchi per il saluto dei tifosi al fuoriclasse francese.