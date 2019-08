Ciclismo:Fuglsang altri 2 anni in Astana

ROMA, 21 AGO - L'Astana annuncia di avere prolungato di due anni l'accordo con Jakob Fuglsang: il danese correrà per il team kazako anche nel 2020 e 2021. "In questa squadra mi sento come a casa - le parole di Fuglsang -. Corro per l'Astana da 7 anni e sono felice di continuare la mia esperienza in questo team. Nei prossimi giorni inizierò la Vuelta e mi piacerebbe ottenere buoni risultati; resta il fatto che questa finora per me è stata la migliore stagione". Jakob Fuglsang, 34 anni, è uno dei leader dell'Astana: quest'anno ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, si è piazzato al terzo posto nell'Amstel Gold Race e secondo nella Freccia-Vallone. Inoltre, ha vinto una tappa alla Tirreno-Adriatico, piazzandosi terzo nella classifica generale finale. Ha poi vinto la Ruta del Sol e ottenuto il secondo posto nella Strade Bianche. A giugno, per la seconda volta in carriera, si è aggiudicato il Giro del Delfinato.