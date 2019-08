Golf: la FedEx Cup all'atto finale

ROMA, 21 AGO - Con il Tour Championship (in programma da domani a domenica ad Atlanta) si chiude la stagione del PGA Tour che incoronerà il campione 2019 della FedEx Cup, premiato con un montepremi super da 15 milioni di dollari (prima moneta) su un totale di 60. I migliori trenta giocatori del massimo circuito americano, in Georgia (Stati Uniti), si sfidano in un evento clou che vedrà Justin Thomas, reduce dal successo nel BMW Championship, partire con i favori del pronostico. L'americano, leader della FedEx Cup con "-10" (i punti della graduatoria sono stati annullati con le posizioni dei giocatori trasformate in colpi d'abbuono) davanti a Patrick Cantlay (-8) e Brooks Koepka (-7) - numero 1 del world ranking - sogna il bersaglio grosso. In corsa per il jackpot anche Patrick Reed (-6) e Rory McIlroy (-5).