Nicchi e Rizzoli illustrano nuove regole

ROMA, 21 AGO - A poche ore dal via della Serie A, appuntamento di inizio stagione a Coverciano, dove venerdì si chiude il raduno degli arbitri della Can A e B, pronti ormai a scendere in campo: alle ore 11.30, presso il Centro Tecnico Federale, si terrà la consueta conferenza stampa promossa dall'Aia, con la presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del presidente dell'Associazione Arbitri Marcello Nicchi, insieme ai rappresentanti delle Leghe e delle componenti. Nell'occasione, nel pomeriggio (ore 15) il designatore della Serie A Nicola Rizzoli illustrerà ai rappresentanti dei media e ai dirigenti delle società di Serie A le principali novità regolamentari della nuova stagione approvate dall'Ifab.