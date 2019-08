Pallavolo: a Dazn diritti pay Europei

ROMA, 20 AGO - Dazn ha annunciato l'acquisizione dei diritti pay per l'Italia delle edizioni 2019 e 2021 di "Cev EuroVolley", il Campionato Europeo di pallavolo maschile e femminile. La piattaforma di streaming offrirà ai propri utenti le migliori partite di entrambe le competizioni, tra cui tutti gli incontri delle nazionali italiane. Il primo appuntamento è dal 23 agosto all'8 settembre con gli Europei femminili, che si disputeranno per la prima volta in quattro nazioni, ovvero Polonia, Ungheria, Slovacchia e Turchia, con quest'ultima che ospiterà anche le semifinali e le finali. Saranno 24 le squadre a scendere in campo, suddivise in quattro gironi. L'Italia di Mazzanti, tra le favorite per il titolo e inserita nel gruppo B, comincerà a Lodz, in Polonia, la propria avventura, esordendo contro il Portogallo venerdì 23 agosto alle 17:30. Dal 12 al 29 settembre, invece, sarà la volta degli Europei maschili, con altrettante 24 squadre impegnate sui campi di 4 nazioni: Francia, Slovenia, Belgio e Olanda.