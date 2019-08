Milan: Duarte, pronto a mangiare l'erba

CARNAGO (VARESE), 20 LUG - Leo Duarte è pronto ''a mangiare l'erba'', ''non teme'' la forte concorrenza con i compagni di reparto e prevede una ''lotta sana'' per giocare da titolare nella difesa del Milan di Marco Giampaolo. ''Romagnoli è un grande giocatore - aggiunge il difensore brasiliano in conferenza - e mi sta aiutando molto ad adattarmi. Sono uscito dal calcio brasiliano ed è sicuramente diverso, soprattutto a livello tattico. Ho bisogno ancora qualche giorni per adattarmi al club e alle idee dell'allenatore. Voglio imparare la lingua e conoscere meglio il gioco di Giampaolo''. Duarte si augura di seguire le orme del suo idolo, Thiago Silva: ''Lo ricordo ma con le dovute proporzioni. Se riesco ad avere metà del suo successo sarò felice''. Duarte ribadisce di aver ricevuto la chiamata di Maldini mentre ''stava facendo shopping'' con la moglie e aspetta di scontrarsi contro gli attaccanti italiani: ''Spero di annullarli''.