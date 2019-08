Juve: Demiral, faremo grandi cose

TORINO, 20 AGO - La Juventus "parte sempre per vincere tutte le competizioni, ma ho colto una grande determinazione: quest'anno succederanno grandi cose". Così il difensore turco Merih Demiral, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio all'Allianz Stadium. "Io sono qui per restare a lungo, - ha aggiunto - non credo di essere una sorpresa, sono arrivato grazie al lavoro. E mi sto impegnando per conquistare una maglia da titolare. Al Sassuolo mi sono fatto le ossa, ho potuto conoscere il campionato italiano che per un difensore è il massimo".