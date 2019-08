Bennacer, darò tutto per il Milan

CARNAGO (VARESE), 20 AGO - ''Adoro Giampaolo. Mi ha telefonato e chiesto di venire al Milan, questo è già tanto per me. Darò il massimo. Penso che mi abbia chiesto di venire perché a lui piace come io gioco e vado bene per il suo sistema. Conosco le mie qualità e so che posso imparare e migliorare''. Il nuovo centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, è orgoglioso della chiamata di Marco Giampaolo e spera di ripagare la fiducia in campo. ''Vincere la Coppa d'Africa - aggiunge Bennacer - mi ha dato fiducia, ma sono lo stesso giocatore di prima, ho solamente più esperienza e sono ancora più convinto di fare bene. Il Milan per me è la soluzione perfetta. Ero in Coppa d'Africa, ma quando il Milan mi ha chiamato non ci ho pensato troppo. Sapevo che mi volevano tanto e questa è la cosa più importante. Il mio ruolo è quello del play, è la posizione che preferisco anche se ovviamente gioco dove vuole l'allenatore''.