Juventus: auguri Chelsea a ex Sarri

TORINO, 20 AGO - Dalla sua ex società, il Chelsea, che l'anno scorso ha portato alla conquista dell'Europa League, arrivano gli auguri a Maurizio Sarri, colpito dalla polmonite che molto probabilmente lo costringerà a saltare l'esordio in campionato a Parma e forse anche la prima casalinga, il 31 agosto contro il Napoli. "Tutti noi del Chelsea - è il tweet ufficiale dei Blues - mandiamo i nostri migliori auguri a Maurizio Sarri, che è in cura per la polmonite. Guarisci presto, Maurizio".