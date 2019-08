Juve: Sarri ha la polmonite

TORINO, 19 AGO - Non una semplice influenza ma la polmonite ha fermato in questi giorni l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Lo hanno appurato gli "ulteriori accertamenti" - informa il club - al quale il tecnico è stato sottoposto oggi. Dopo il riposo osservato nel fine settimana, e l'assenza a Trieste nell'ultima amichevole, Sarri è andato oggi al centro di allenamento dei bianconeri alla Continassa, coordinando il lavoro del suo staff. Ma non ha potuto dirigere l'allenamento. Dopo gli accertamenti, i medici hanno prescritto a Sarri una terapia specifica per la polmonite.