Juve: Pellegrini in prestito a Cagliari

TORINO, 19 AGO - Luca Pellegrini torna a Cagliari. Il laterale classe 1999, approdato alla Juventus in questa sessione di mercato nello scambio che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma, è stato ceduto in prestito dai bianconeri fino al 30 giugno 2020. L'accordo è stato perfezionato oggi, come si apprende dal sito della società bianconera. Il laterale torna dunque in Sardegna: con i rossoblu ha disputato la seconda parte della scorsa stagione, sempre in prestito, dalla Roma.