Genoa, stop di 15 giorni per Saponara

ROMA, 19 AGO - Stop di 15 giorni per il centrocampista del Genoa Riccardo Saponara che era uscito anzitempo venerdì in occasione del match di Coppa Italia con l’Imolese. “Si è sottoposto al SynLab al Porto Antico, alla presenza del responsabile medico dott. Piero Gatto, per l’infortunio riportato nella gara di Coppa Italia con l’Imolese, ha rilevato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi stimata, in presenza di un’evoluzione regolare, è di 15 giorni per il pieno recupero”, si legge nel comunicato della società rossoblu.