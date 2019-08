'Razzismo? Spero non più come anni fa'

BRESCIA, 19 AGO - "Non ho ancora cominciato, e non voglio pensare al rischio di nuovi cori di discriminazione: ma spero che la situazione in Italia sia migliorata rispetto agli anni passati...". Lo ha detto Mario Balotelli, durante la conferenza di presentazione al Brescia. "Il razzismo esiste - è intervenuto Cellino, al suo fianco - l'ho sperimentato io in Inghilterra, dove mi sono sentito nero pur non essendolo...Ma il modo migliore per rispondere e' non dare soddisfazione a chi ti offende".