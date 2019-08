Inter: Zanetti, sport aiuta integrazione

RIMINI, 19 AGO - "Lo sport aiuta l'integrazione, che è un tema importante". Lo afferma l'ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti, a margine del Meeting di Rimini, aggiungendo che "aiuta a creare un gruppo di lavoro che ha degli obiettivi, delle ambizioni". Conta "vincere ma non solo, per trasmettere i veri valori dello sport", spiega Zanetti, che in questa sede non risponde a domande su altri temi. A un giovane davanti alle sue prime sfide come la ricerca di un lavoro "suggerirei di non mollare, di continuare a perseguire i propri obiettivi e soprattutto di non smettere mai di sognare, di inseguire i propri sogni", conclude il vicepresidente dell'Inter.