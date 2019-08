Golf: Curry finanzia ritorno dell'Howard

ROMA, 19 AGO - Centinaia di migliaia di dollari da destinare in 6 anni alla Howard University per riportare nell'ateneo di Washington squadre di golf maschili e femminili quasi cinquant'anni dopo l'ultima volta. Stephen Curry, tra i cestisti più forti di sempre, è pronto a investire sul golf, sua grande passione. Una battaglia nobile quella del fuoriclasse dei Golden State Warriors, campione sul parquet e nella vita. "Penso a tutti quei ragazzi - spiega il pluricampione Nba - che non hanno i fondi o le risorse per giocare e inseguire i propri sogni. Farò di tutto per aiutarli". Curry sarebbe stato ispirato da Otis Ferguson, veterano di Howard che, per continuare a studiare in quell'ateneo, ha rifiutato un'offerta per giocare a golf altrove. E così dopo la fine della stagione del basket il 31enne di Akron, città dell'Ohio che ha dato i natali anche a Lebron James, con il suo entourage ha elaborato un piano di sponsorizzazione che permetterà all'ateneo di assumere allenatori, reclutare giocatori e realizzare campi pratica.