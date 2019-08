Lecce si prepara per match con l'Inter

LECCE, 19 AGO - Ottenuto il passaggio del turno in Coppa Italia, dopo il vittorioso match contro la Salernitana, il Lecce si è ritrovato questa mattina per una seduta di allenamento, in vista dell'esordio in campionato contro l'Inter al Meazza lunedì 26 agosto. I calciatori impegnati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico, mentre gli altri si sono allenati regolarmente; lavoro differenziato per Fiamozzi e Lo Faso. Intanto nella mattinata di oggi il difensore Biagio Meccariello è stato sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro, operazione eseguita dal prof. Mariani. L'intervento è perfettamente riuscito. I giallorossi domani usufruiranno di un giorno di riposo, con la ripresa fissata, a porte chiuse, per mercoledì pomeriggio all'Acaya Golf Resort.