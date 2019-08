Bologna cede Donsah in prestito

BOLOGNA, 19 AGO - Godfred Donsah lascia il Bologna e l'Italia. Il centrocampista ghanese, 23 anni, è stato ceduto dal club rossoblù ai belgi del Cercle Brugge con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai cinque milioni. A renderlo noto è il club sul proprio sito. Il calciatore andrà a caccia di rilancio dopo un'ultima stagione condizionata dalla frattura al perone della gamba destra. Donsah era arrivato in Italia nel 2012: ha militato nelle giovanili del Palermo e del Verona, con cui ha esordito in serie A nel 2014, per poi vestire la maglie rossoblù del Cagliari e, a partire dal 2015, quella del Bologna.