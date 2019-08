Golf, trionfo di Thomas alla FedEx Cup

ROMA, 19 AGO - Justin Thomas vince il BMW Championship e vola al comando della classifica della FedEx Cup. Successo che vale doppio per l'americano che, nell'Illinois, festeggia il decimo titolo in carriera sul massimo circuito statunitense arrivato nella seconda delle tre gare finali della post-season del PGA Tour. Eliminazioni eccellenti per Francesco Molinari e Tiger Woods, fuori dai migliori 30 giocatori che, dal 22 al 25 agosto ad Atlanta - nel Tour Championship - si contenderanno il jackpot da 15 milioni di dollari destinato al vincitore della FedEx Cup. A Medinah con 263 (-25) colpi, Thomas - che ha incassato un assegno da 1.665.000 dollari - dopo aver realizzato il nuovo record del percorso nel terzo round (parziale di 61, -11) è tornato a imporsi (un anno dopo l'ultima volta) superando la concorrenza di Patrick Cantlay, secondo con 266 (-22). Terzo posto per il giapponese Hideki Matsuyama (268, -20), quarto per Tony Finau (270, -18). Chiudono la Top 5 (272, -16) Jon Rahm e Brandt Snedeker.