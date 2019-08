Golf, ranking mondiale, F. Molinari 10/o

ROMA, 19 AGO - Conferme, sorpassi e ribaltoni nella classifica mondiale di golf. Con il successo nel BMW Championship (secondo dei tre eventi finali della stagione del PGA Tour) balzo in avanti per Justin Thomas, passato dalla 10/a alla 5/a posizione del world ranking. Dove il "re" è sempre Brooks Koepka. Passo indietro per Jon Rahm, adesso 6/o davanti a Patrick Cantlay (7/o). Perdono posizioni anche Tiger Woods e Francesco Molinari, scivolati rispettivamente in 8/a e 10/a posizione. Mentre Bryson DeChambeau è 9/o. Grazie al trionfo nel D+D Real Czech Masters (European Tour) torna nella Top 100 il belga Thomas Pieters, 84/o. Scatto anche di Andrea Pavan (3/o in Repubblica Ceca), da 83/o a 77/o.