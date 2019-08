Chelsea-Leicester 1-1, solo pari Lampard

ROMA, 18 AGO - Bel gioco ma ancora zero vittorie per il Chelsea di Frank Lampard. Dopo l'esordio da incubo con l'United (ko 4-0) e la sconfitta ai rigori in Supercoppa con il Liverpool, i Blues hanno strappato solo un pari casalingo, 1-1, con il Leicester nella seconda giornata della Premier League. Il Chelsea era passato in vantaggio al 7' con Mount, ma al 22' della ripresa Ndidi segna la rete del pareggio. Lampard, accolto da un'ovazione del pubblico di casa, non riesce così a centrare il primo successo da allenatore.