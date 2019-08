Ciclismo: De Plus vince Binkc Bank Tour

ROMA, 18 AGO - Il belga Laurens De Plus (Jumbo Visma) ha vinto il Binck Bank Tour, gara a tappe di ciclismo che si svolge tra Belgio e Olanda. Nell'ultima tappa, la Sint Pieters Leeuw-Geraardsbergen (Belgio), si è imposto in volata Oliver Naesen ai danni di un altro belga, Greg Van Avermaet. Il 23enne De Plus, classificatosi oggi terzo, è riuscito anche grazie agli abbuoni di tappa a strappare in extremis la maglia di leader a Tim Wellens.